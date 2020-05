Red 17:03 Cittadini Attivi: avviso ad Alghero «Nonostante il periodo emergenziale – spiega l’assessore comunale con delega al progetto Emiliano Piras - l’Amministrazione sta procedendo a mettere in campo tutte quelle azioni che di preparazione alla ormai imminente Fase 2, quella che ci porterà, con le dovute cautele, a tornare alla vita normale»







Chi vorrà iscriversi o chi vorrà rinnovare la propria disponibilità al servizio della città potrà farlo compilando le domande allegate sul sito comunale. Il bando è rivolto a cittadini, associazioni ed imprese che, «grazie al grande senso di appartenenza alla comunità, così come dimostrato dalle centinaia di persone che negli anni precedenti hanno dato la loro disponibilità con spirito di abnegazione, possono far parte di questo grande progetto di servizio civico».



Cura del verde e degli arredi, servizi al cittadino, progetti legati all’uso e riciclo ed interventi mirati ad alcune zone della città in cambio di esenzione totale o parziale della Tari e della Tosap, sono questi i rinnovati obiettivi del progetto 2020. Tutte le informazioni sul progetto e alle azioni che cittadini attivi mettono in campo sono reperibili sul sito istituzionale del Comune e nelle pagine social curate dall’Amministrazione. Commenti ALGHERO - È stato pubblicato ad Alghero l’avviso per il progetto “Cittadinanza attiva 2020”. «Nonostante il periodo emergenziale – spiega l’assessore comunale con delega al progetto Emiliano Piras - l’Amministrazione sta procedendo a mettere in campo tutte quelle azioni che di preparazione alla ormai imminente Fase 2, quella che ci porterà, con le dovute cautele, a tornare alla vita normale».Chi vorrà iscriversi o chi vorrà rinnovare la propria disponibilità al servizio della città potrà farlo compilando le domande allegate sul sito comunale. Il bando è rivolto a cittadini, associazioni ed imprese che, «grazie al grande senso di appartenenza alla comunità, così come dimostrato dalle centinaia di persone che negli anni precedenti hanno dato la loro disponibilità con spirito di abnegazione, possono far parte di questo grande progetto di servizio civico».Cura del verde e degli arredi, servizi al cittadino, progetti legati all’uso e riciclo ed interventi mirati ad alcune zone della città in cambio di esenzione totale o parziale della Tari e della Tosap, sono questi i rinnovati obiettivi del progetto 2020. Tutte le informazioni sul progetto e alle azioni che cittadini attivi mettono in campo sono reperibili sul sito istituzionale del Comune e nelle pagine social curate dall’Amministrazione.