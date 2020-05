Red 9:21 «Implementare il trasporto pubblico locale» La proposta arriva dai consiglieri del Partito democratico, che hanno depositato un’interrogazione in Consiglio regionale, primo firmatario Valter Piscedda, e che precisano che i concessionari, per rispettare la distanza di sicurezza, hanno dovuto predisporre corse supplementari di supporto nelle tratte dove si sono riscontrati i problemi







Inizia così l'intervento dei consiglieri regionali del Partito democratico, che sottolineano come, «benchè il periodo di emergenza sanitaria abbia costretto i cittadini ad osservare il lockdown, vi è stato un uso importante dei mezzi pubblici, tanto che sono stati diversi i casi di passeggeri che non sono potuti salire a bordo dei mezzi». I Dem hanno quindi depositato un’interrogazione, primo firmatario Valter Piscedda, precisando come i concessionari, per rispettare la distanza di sicurezza, abbiano dovuto predisporre corse supplementari di supporto nelle tratte dove si sono riscontrati i problemi.



Ora, con l’imminente l’avvio della cosiddetta “Fase 2”, è assolutamente indispensabile una rimodulazione del servizio, i membri del Pd fanno appello all’assessore regionale ai Trasporti affinchè verifichi la situazione con un monitoraggio nei diversi territori, così da intervenire implementando e potenziando le corse, soprattutto nelle fasce orarie di punta.



Nella foto: il consigliere regionale Valter Piscedda Commenti CAGLIARI - «E' assolutamente necessario implementare il servizio del trasporto pubblico locale, dando priorità alle fasce orarie di punta. Tra le misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in linea con i provvedimenti del Governo che limitano la circolazione delle persone, il presidente della Regione Sardegna ha disposto la riduzione delle corse dei mezzi pubblici sino ad almeno il 50percento dei servizi programmati».Inizia così l'intervento dei consiglieri regionali del Partito democratico, che sottolineano come, «benchè il periodo di emergenza sanitaria abbia costretto i cittadini ad osservare il lockdown, vi è stato un uso importante dei mezzi pubblici, tanto che sono stati diversi i casi di passeggeri che non sono potuti salire a bordo dei mezzi». I Dem hanno quindi depositato un’interrogazione, primo firmatario Valter Piscedda, precisando come i concessionari, per rispettare la distanza di sicurezza, abbiano dovuto predisporre corse supplementari di supporto nelle tratte dove si sono riscontrati i problemi.Ora, con l’imminente l’avvio della cosiddetta “Fase 2”, è assolutamente indispensabile una rimodulazione del servizio, i membri del Pd fanno appello all’assessore regionale ai Trasporti affinchè verifichi la situazione con un monitoraggio nei diversi territori, così da intervenire implementando e potenziando le corse, soprattutto nelle fasce orarie di punta.Nella foto: il consigliere regionale Valter Piscedda