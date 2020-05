Red 11:22

Azienda escluse dal Psr: interrogazione

CAGLIARI - I consiglieri regionali del Partito democratico Piano, Ganau, Comandini, Corrias, Deriu, Meloni, Moriconi e Piscedda hanno presentato un'interrogazione con risposta scritta su “Esclusione delle aziende agricole ricadenti nei territori dei Comuni di Samassi e San Gavino Monreale dal Programma di sviluppo rurale per l’annualità 2020 misura 13, Sottomisura 13.2”. I rappresentanti Dem chiedono «di interrogare l’assessora dell’Agricoltura per sapere se non ritenga di dover segnalare al Ministero delle Politiche agricole la macroscopica disparità che si è venuta a creare con il mancato inserimento nella delimitazione delle zone svantaggiate e, conseguentemente, l’esclusione dalle misure del Bando per l’annualità 2020 delle aziende che operano nei territori Comunali di Samassi e San Gavino Monreale e per chiedere che i motivi di tale iniqua esclusione vengano rimossi con provvedimento urgente». Inoltre, chiedono anche all'assessore Murgia, «se non ritenga, constatata la sperequazione subita dai Comuni di Samassi e San Gavino Monreale, di dovere modificare le direttive riportate nel Bando inserendo fra i centri agricoli ammessi i suddetti Comuni».