Borse specializzazione: Progressisti non ci stanno

Nella foto: il consigliere regionale Francesco Agus Commenti CAGLIARI - «L’impugnazione della Lr 6/2020 disposta dal Consiglio dei ministri rischia di penalizzare i giovani medici della Sardegna. Sarebbe assurdo e drammatico se per questo motivo non fosse possibile concedere le borse di studio per la scuola di specializzazione medica a partire da quest’anno. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha reso ancora più evidente la necessità di aumentare i medici specialisti negli ospedali della Sardegna e sarebbe grave nei confronti dei giovani medici che attendono di poter continuare la loro formazione per poi mettersi al servizio della propria comunità e dei sardi». Il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus riassume così il problema che rischia di colpire tanti giovani sardi.«La norma approvata a marzo ha l’obiettivo prioritario di favorire la permanenza dei medici formati con risorse regionali, aggiuntive rispetto a quelle statali, nelle strutture del Servizio sanitario sardo. Con queste premesse, il Consiglio era riuscito ad unificare le proposte presentate dall’Opposizione e dalla Maggioranza e ad approvare una legge regionale che avrebbe permesso di formare oltre 190 nuovi specialisti all’anno. Tecnicamente – sottolinea il capogruppo regionale - l’impugnazione verte sul requisito d’accesso che prevedeva l’aver mantenuto la residenza in Sardegna per almeno dieci anni negli ultimi venti, clausola ritenuta eccessiva dai funzionari statali».«Non possiamo permetterci di perdere altro tempo: sarebbe saggio se il Consiglio regionale modificasse su questo punto la norma già la settimana prossima e rimuovesse l’oggetto del contendere in modo da consentire l’assegnazione delle borse di studio già da quest’annualità. Non siamo disponibili, però, a rinuciare all’obiettivo finale della legge, che rimane quello di garantire agli ospedali sardi che i medici formati con le borse di studio regionali svolgano la loro attività lavorativa nell’Isola nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione. Ciò per evitare, come è accaduto in passato, che medici specializzati in Sardegna vadano a lavorare altrove e lascino sguarnite le corsie degli ospedali sardi. È un tema strettamente connesso con le nostre peculiarità che non può non essere difeso dalla Regione davanti alla Corte costituzionale».Nella foto: il consigliere regionale Francesco Agus