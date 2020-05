Red 21:11 «Conoci, riapri il cimitero» I consiglieri comunali dei gruppi di Centrosinistra Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro comune, e Partito democratico suggeriscono al sindaco di Alghero di seguire l´esempio del collega di Sassari e consentire la riapertura del cimitero cittadino







Ad Alghero, invece, il sindaco ha detto che, previo appuntamento, potranno recarsi a far visita ai propri cari soltanto i parenti dei deceduti dal 23 febbraio ad oggi, che non hanno potuto salutare i loro cari a causa delle restrizioni imposte a causa dell’epidemia. «Pur potendo immaginare che alla base di questa decisione vi siano ragioni di prudenza – dichiarano i consiglieri comunali d'Opposizione Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto e Beniamino Pirisi - ci sembra corretto suggerire al sindaco di copiare la scelta fatta dal suo collega di Sassari, in modo da permettere a tutti i cittadini algheresi di andare a far visita ai loro defunti».



