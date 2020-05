Cor 15:44 Ryanair, voli a terra fino a luglio «Al momento prevediamo che i voli di linea riprenderanno a luglio». Questo il contenuto dello scarno comunicato pubblicato dalla compagnia aerea irlandese con numerosi collegamenti attivi dagli scali sardi di Cagliari e Alghero



«Al momento prevediamo che i voli di linea riprenderanno a luglio. Sosteniamo le azioni intraprese dai Governi dell'Ue per combattere il virus e speriamo ci sia un piano coordinato per revocare le restrizioni sui viaggi quando l'Europa sarà pronta a ritornare a volare una volta che il Covid-19 sarà sconfitto. Fino ad allora, prendiamoci tutti cura di noi stessi, degli altri, delle nostre famiglie e delle nostre comunità». La conferma arriva direttamente dal quartier generale della compagnia aerea irlandese Ryanair. Al momento quindi, è escluso un ritorno dei voli nei mesi di maggio e giugno. Ryanair lascerà a terra il 99% dei suoi aerei ancora per lunghe settimane, garantendo soltanto pochi collegamenti interni da Dublino con rotte su Londra e alcune capitali europee, esclusa Italia e Spagna.