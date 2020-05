Red 8:21 Sport: l´Amministrazione incontra le associazioni L´Amministrazione comunale di Porto Torres convoca per domani sera le associazioni per un incontro su Skype. Saranno oggetto della riunione le proposte delle società per la programmazione della ripresa







L’incontro si svolgerà sulla piattaforma virtuale Skype venerdì 8 maggio, alle 18. Per rendere il confronto pienamente operativo, l'Amministrazione comunale chiede alle associazioni di individuare un referente per ognuna e comunicarlo inviando una e-mail all'indirizzo web zirulia.marcello@comune.porto-torres.ss.it. Commenti PORTO TORRES - Dopo il settore del commercio, l'Amministrazione comunale di Porto Torres apre le porte virtuali anche alle associazioni sportive. Domani, venerdì 8 maggio, alle 18, è convocata su Skype una riunione con i referenti delle società per cominciare a discutere delle azioni da programmare in vista della ripresa delle attività. Parteciperanno il vicesindaco Marcello Zirulia e l’assessore allo Sport Mara Rassu.L'Amministrazione vuole confrontarsi con una rappresentanza delle associazioni del mondo dello sport per capire le difficoltà ed ipotizzare strategie condivise finalizzate alla ripartenza del settore. Le misure per il contenimento del Covid-19 sono necessarie per la tutela della salute e vanno rispettate fino a quando i provvedimenti saranno in vigore, ma l'obiettivo è quello di cominciare a ragionare con le società per ascoltare le proposte e capire quali misure adottare, in modo da consentire, quando sarà possibile, una rapida ripresa delle attività, in sicurezza.L’incontro si svolgerà sulla piattaforma virtuale Skype venerdì 8 maggio, alle 18. Per rendere il confronto pienamente operativo, l'Amministrazione comunale chiede alle associazioni di individuare un referente per ognuna e comunicarlo inviando una e-mail all'indirizzo web zirulia.marcello@comune.porto-torres.ss.it.