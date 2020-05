Red 10:03 Cinema ad Alghero: FdI punta sul Drive-in E´ la soluzione proposta dal vice-coordinatore del Circolo Azione Alghero Maurizio Papa alla crisi dei cinema dovuta alla pandemia Covid-19: «Grandi spazi aperti in cui ciascuno arriva pian piano e con il proprio veicolo, in compagnia dei propri congiunti, per gustarsi un bel film»







«Siamo finalmente nella “Fase2”: ora dovremo imparare a convivere con il Covid-19, almeno finché la scienza non troverà una soluzione definitiva. Nel frattempo – spiega Papa, da sempre nel settore turistico-ricreativo - dovremo cambiare molte delle nostre abitudini. Pensiamo ad attività semplici, come scegliere di andare con la propria famiglia al cinema. Possiamo immaginare un mondo senza cinema? Io no, perché il cinema è cultura, arte, svago. Ci sono i nuovi servizi di streaming, per godere in casa dei nuovi capolavori cinematografici, ma come ricostruire la socialità e il piacere delle grandi immagini dei registi attraverso uno smartphone? Impossibile».



Per Papa, «una soluzione potrebbe arrivare dai bei tempi passati: il “Drive-in”. Grandi spazi aperti in cui ciascuno arriva pian piano e con il proprio veicolo, in compagnia dei propri congiunti, per gustarsi un bel film. Le nuove tecnologie di proiezione permetterebbero risultati sorprendenti, quelle di diffusione audio potrebbero perfino garantire la proiezione multi-lingua». Un “metodo” che, secondo il vice-coordinatore, «potrebbe restituire ossigeno e speranza non solo alle Settima arte, ma anche a tutte le altre: spettacoli teatrali, concerti e Dj session. Piccole strutture di “drive through” posizionate agli ingressi delle piazze di parcheggio permetterebbero di ordinare cibi e bevande da gustare in auto, evitando code e mantenendo tutti alle corrette distanze di sicurezza».



«Simili iniziative colorerebbero la città, la renderebbero ancora più speciale, e darebbero una grossa opportunità a un settore fondamentale, attivando anche importanti investimenti privati e una ricaduta economica positiva in termini di lavoro. Con processi di autorizzazione snelli, Alghero dimostrerebbe di essere un passo avanti», conclude il vice-coordinatore del Circolo Azione Alghero FdI Maurizio Papa.



