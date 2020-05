Cor 11:15 «Uto, soddisfatti per il lavoro» Lo ha detto la presidente Monica Pulina. Mariano Mariani ha illustrato alla III Commissione consiliare il lavoro dell´Unità tecnica Operativa del comune di Alghero



nella foto). Le proposte prioritarie dell'organismo voluto dall'Amministrazione e composto dal Comune, Fondazione Alghero, Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Porto Conte Ricerche, Camera di Commercio di Sassari, Università di Sassari (Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali e Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica), Sogeaal, Grimaldi Lines, Diocesi di Alghero - Bosa, Ospedale di Alghero, sono il frutto della prima parte di lavoro mirato alla a definizione di un modello di sviluppo e di crescita del territorio colpito dalla crisi. In particolare, l'Adozione del "Modello Alghero – Safe in Tourism" come riferimento regionale e nazionale per la sicurezza nel settore turistico, è stato oggetto ieri, in videoconferenza, di approfondimenti da parte del Coordinatore Mariani Mariani. «Siamo particolarmente soddisfatti del progetto voluto dall'Amministrazione – commenta la Presidente Pulina – e l'illustrazione in commissione ha dimostrato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, il livello di competenze schierate dall'Amministrazione per affrontare la crisi. Gli approfondimenti e le illustrazioni del Dott. Mariani hanno fornito tutte le risposte nel merito di ogni osservazione proveniente da maggioranza e opposizione, per cui c'è da essere ampiamente soddisfati per l'esito dell'incontro». L'unità è chiamata a fornire un supporto all'Amministrazione comunale per le scelte a breve medio lungo termine e a formulare proposte urgenti alla Regione e al Governo per contrastare e superare le conseguenze della pandemia. Con questo primo lavoro si evidenziano le proposte urgenti da sottoporre alla attenzione del Governo Regionale.