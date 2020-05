Cor 19:50 Cimitero Alghero rinnovo biennale Firmato il rinnovo. La Società Cooperativa Sociale Barbara B di Torino proseguirà nella gestione del cimitero di Alghero almeno per altri due anni



Barbara B di Torino proseguirà nella gestione del cimitero di Alghero almeno per altri due anni, fino al mese di maggio 2022. E' quanto prevede il rinnovo gestionale - con ripetizione di contratto - firmato nei giorni scorsi dal competente dirigente dei servizi demografici del comune di Alghero, con decorrenza dal 1 maggio 2020.



L'amministrazione nel biennio 2018-19, si precisa nella determinazione, «non ha evidenziato, nel complesso, particolari inadempienze o deficienze, che potessero porre ostacoli ad un rinnovo del contratto». Per il Campo Santo algherese, in passato oggetto spesso di numerose lamentele anche per le condizioni di non ottimale decoro degli spazi pubblici, l'avvio nel 2018 della gestione extra comunale ha garantito servizi più efficienti e professionali.



In questo senso, un riconoscimento al lavoro portato avanti con serietà dalla Barbara B arriva con la rinnovata gestione. Per il biennio 2020-22 l'ufficio servizi cimiteriali impegna la complessiva somma di euro 473.444,00 che trova copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione.



