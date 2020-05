Red 16:08 Omicidio nelle campagne di Genoni: la vittima è un 36enne Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno trovato in località Putzu Nigola, nell´azienda agricola di famiglia, il corpo senza vita di Gianfranco Melis, allevatore del posto



GENONI – Questa mattina (domenica), i Carabinieri della Compagnia di Isili hanno trovato in località Putzu Nigola, nell'azienda agricola di famiglia, il corpo senza vita di Gianfranco Melis, 36enne allevatore del posto. I militari sono giunti sul posto grazie ad una telefonata ricevuta dalla locale Centrale Operativa.



Gli immediati accertamenti hanno consentito di definire la natura violenta della morte, causata dall’esplosione di colpi di arma da fuoco. Era stato il padre, preoccupato dal perdurare dell’assenza da casa, a dare per primo l’allarme.



Sul posto, per i rilievi del caso, sono giunti i Carabinieri del Ris di Cagliari ed il medico legale Roberto Demontis. L'indagine è a cura dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm di Isili e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Nuoro, sotto la direzione del sostituto procuratore Giua Marassi, della Procura della Repubblica di Cagliari.