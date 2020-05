Red 20:26 Incendi a Santa Giusta e Segariu nella domenica isolana Oggi, due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale in Sardegna. I roghi si sono sviluppati nelle campagne di Santa Giusta e nelle campagne di Segariu



Il primo incendio si è registrato nell'agro di Santa Giusta, in località “Canali Abbadas”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Marrubiu, coadiuvato dai Vigili del fuoco di Oristano. Le fiamme hanno interessato campi incolti. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle 17.



Il secondo rogo si è sviluppato nelle campage di Segariu, non lontano dall'area urbanizzata, dove è intervenuto l'elicottero proveniente dalla base della Forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sanluri, coadiuvato da una pattuglia della Forestale proveniente da Barumini, dai volontari di Protezione civile di Segariu e dai Vigili del fuoco di Sanluri. L’incendio ha bruciato una superficie di circa 3ettari di pineta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.10.