Red 14:31 Olbia: fondo per abitazioni in locazione Da oggi e fino a sabato 30 maggio, decorrono i termini per la presentazione delle domande per l´assegnazione del Contributo integrativo al Canone di locazione per l’anno 2020-periodo gennaio/aprile







Le domande, compilate e sottoscritte unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Olbia, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via G.Garibaldi 49, o trasmesse via pec all'indirizzo web comune.olbia@actaliscertymail.it entro i termini indicati. Il bando e la relativa modulistica sono reperibili negli uffici del Settore Servizi sociali, in Via Capo Verde, al secondo piano del Delta Center, nella Zona Industriale, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 15.30 alle 18.



Bando anche sul sito internet istituzionale del Comune ed al Servizio Informacittà, nel Museo Archeologico di Olbia, Molo Brin. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il responsabile del procedimento telefonando al numero 0789/52055. Commenti OLBIA – Da oggi (lunedì) e fino a sabato 30 maggio, decorrono i termini per la presentazione delle domande per l'assegnazione del Contributo integrativo al Canone di locazione per l’anno 2020-periodo gennaio/aprile. A renderlo noto è l'assessore comunale alle Politiche sociali Simonetta Lai.Le domande, compilate e sottoscritte unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Olbia, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via G.Garibaldi 49, o trasmesse via pec all'indirizzo web comune.olbia@actaliscertymail.it entro i termini indicati. Il bando e la relativa modulistica sono reperibili negli uffici del Settore Servizi sociali, in Via Capo Verde, al secondo piano del Delta Center, nella Zona Industriale, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 15.30 alle 18.Bando anche sul sito internet istituzionale del Comune ed al Servizio Informacittà, nel Museo Archeologico di Olbia, Molo Brin. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il responsabile del procedimento telefonando al numero 0789/52055.