Red 15:29 Contributi per Conservatori ed Accademia Approvati i criteri di ripartizione del contributo di 300mila euro a favore dei Conservatori di musica di Cagliari e Sassari. La decisione è stata presa dall’assessore regionale della Pubblica istruzione Andrea Biancareddu







Le Accademie di Belle arti ed i Conservatori sono dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile e la Regione, prosegue l'assessore, «ne riconosce il ruolo di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale». Le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale rilasciano titoli equipollenti alle lauree Universitarie, appartengono al sistema della Formazione superiore e per questo sono comunque definite di “livello universitario”.



«L'Accademia di Belle Arti di Sassari ha il compito di preparare all'esercizio e allo studio dell'arte e rappresenta il più elevato livello di formazione artistica dello Stato. I Conservatori di musica di Sassari e Cagliari promuovono la promozione e la diffusione della cultura, la formazione, la specializzazione, nel settore artistico e musicale e la valorizzazione dei beni etnomusicali della Sardegna», conclude l'assessore Biancareddu. Al Giovanni Pierluigi da Palestrina sono stati ripartiti 148mila euro, mentre al Luigi Canepa sono stati assegnati 151mila euro a valere sull'esercizio finanziario 2020. Invece, alla Mario Sironi sono già stati stanziati ulteriori 300mila euro.