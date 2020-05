Cor 9:24 Omicidio di Alghero, ripartono le indagini Dopo due mesi di stop forzato, riprendono le indagini per far piena luce sull´omicidio di Speranza Ponti, la 50enne di Uri sparita nel nulla il 6 dicembre scorso e ritrovata morta il 30 gennaio nelle campagne di Alghero







L'uomo nel frattempo rimane rinchiuso in carcere, accusato dell'omicidio. Lui sostiene ha sostenuto di aver trovato la compagna morta suicida nella loro abitazione di via Vittorio Emanuele e di averla soltanto trasportata nel luogo caro a entrambi, nelle campagne di Monte Carru, nella periferia agricola algherese. Una versione a cui gli inquirenti però non hanno mai creduto. ALGHERO - Ripartono le indagini per far piena luce sulla morte di Speranza Ponti , la 50enne di Uri sparita nel nulla il 6 dicembre scorso e ritrovata cadavere in mezzo ai cespugli il 30 gennaio 2020 nelle campagne di Alghero, nella zona residenziale di Monte Carru. Dopo circa due mesi di stop forzato, gli inquirenti ritorneranno ancora alla ricerca di indizi utili per chiudere il caso.Gli specialisti deltornano nella casa algherese dove la vittima viveva con il compagno accusato dell'omicidio, Massimiliano farci, e nella pizzeria "" di via XX settembre. Nelle prossime ore nuovi sopralluoghi sono attesi ad Alghero.L'uomo nel frattempo rimane rinchiuso in carcere, accusato dell'omicidio. Lui sostiene ha sostenuto di aver trovato la compagna morta suicida nella loro abitazione di via Vittorio Emanuele e di averla soltanto trasportata nel luogo caro a entrambi, nelle campagne di Monte Carru, nella periferia agricola algherese. Una versione a cui gli inquirenti però non hanno mai creduto.