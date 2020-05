Mensa scolastica: rimborsi per 2mila euro

10/5/2020 «Oristano non riapre» Lo ha deciso il sindaco Andrea Lutzu, dopo aver sentito l’unità di crisi comunale e le associazioni di categoria: «I dati in nostro in possesso, ma soprattutto quelli che non abbiamo, ci impongono di agire con grande prudenza. Mi riferisco all’indice di trasmissibilità Rt che per Oristano, così come per la gran parte dei Comuni dell’Isola non è stato comunicato»