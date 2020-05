video Cor 10:03 Doping in palestre a Cagliari, Villasor, Tortolì Blitz dei Nas di Cagliari insieme ai colleghi di Sanluri e Lanusei. Gli accertamenti hanno preso il via dopo la segnalazione di alcuni genitori di ragazzi che frequentano le strutture. Le immagini



CAGLIARI - I militari, che hanno operato insieme ai colleghi di Sanluri e Lanusei, hanno effettuato accertamenti a carico di personal trainer, body builder e frequentatori di palestre dopo che alcuni genitori, in modo anonimo, si erano rivolti alla procura del capoluogo sardo mostrandosi molto preoccupati perché i loro figli, frequentatori di palestre, avevano iniziato a fare uso di anabolizzanti. Dopo una serie di perquisizioni in palestre e abitazioni di varie località sarde, i carabinieri del Nas di Cagliari hanno scoperto l'uso indiscriminato di farmaci vietati a Cagliari, Villasor e Tortolì. Guarda e condividi il video su Alguer.tv