Red 20:07 Dal 1 giugno i voli interni da Alghero e Olbia Da lunedì via all’aviazione generale da Olbia e Cagliari. Gli internazionali ripartono il 25 giugno







Questa, è una notizia che ovviamente fa storcere il naso, se si pensa che i voli per Milano, capoluogo della Lombardia, regione con il più alto tasso di positivi al Covid-19. Infine, se tutto andrà secondo le previsioni, giovedì 25 giugno ridecolleranno anche i voli internazionali. Commenti ALGHERO – Da lunedì 1 giugno, ripartiranno i voli in Continuità territoriale da Alghero e da Olbia. Lo ha annunciato nella sua consueta videoconferenza il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas.Un primo test nell'Isola ci sarà da lunedì 18 maggio quando, per testare il sistema di controllo, verrà attivata l'aviazione generale da Cagliari e dal Costa Smeralda. Lunedì 15 giugno, poi, è in programma la riapertura dei voli nazionali da tutti e tre gli aeroporti sardi, ma si eviteranno i voli per le destinazioni a rischio.Questa, è una notizia che ovviamente fa storcere il naso, se si pensa che i voli per Milano, capoluogo della Lombardia, regione con il più alto tasso di positivi al Covid-19. Infine, se tutto andrà secondo le previsioni, giovedì 25 giugno ridecolleranno anche i voli internazionali.