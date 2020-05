Red 9:32 My Frozen store: mostra lampo di Filippelli Mercoledì, dalle 10 alle 22, Blublauerspazioarte con il format “Zip mostre lampo”, che prevede eventi culturali che si esauriscono in un giorno, inaugura on-line la personale







«Marta non l'ha conosciuta, era troppo piccola quando ha visto Frozen per la prima volta. E' stato facile per una bambina della sua età innamorarsi di Elsa, bionda con gli occhi azzurri, fata turchina contemporanea che ha conquistato il pianeta, tanto da voler possedere tutto il suo mondo. Inizia così la nostra Frozen collection – spiega Filippelli - pannolino, slip, abito celeste con mantello, parrucca bionda con la treccia, canottiera, maglia, piatto, posate, bicchiere, bolle di sapone, album da disegno, colori a cera, puzzle, cubetti, asciugamano per il mare, accapatoio, karaoche, cuffia, borsetta, trolley, zaino, zainetto, bambola di Elsa versione small, medium, large, fazzolettini di carta, carta da pacchi, carte da gioco, ciabattine, specchiera, castello, dvd I e II, calza della befana fino al capellino trendy glitterato versione rapper».



«La psicosi da gadget non è sfuggita al mio obiettivo. Negli anni, ho documentato l'accumulo di questi gadget prima indossati e ora vere e proprie reliquie. Nasce così My Frozen store, il piccolo museo di Marta che crea interrogativi sul consumismo sfrenato della società contemporanea schiava del capitalismo, dove l'euforia dello shopping è diventato un fenomeno globale che non risparmia nemmeno i bambini», conclude Roberta Filippelli. In tempi di CoronaVirus, che limita le uscite e gli assembramenti, Blublauerspazioarte apre on-line, su Facebook ed Instagram.