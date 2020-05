Red 11:09 Riapre l´Archivio storico di Sassari Per contenere il contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro, la sala di studio sarà accessibile previa prenotazione via e-mail o telefonica e sarà regolamentata dall´osservanza di tutte le disposizioni sulla organizzazione della sala studio, presenti nel documento scaricabile dal sito internet dell´Archivio e consultabile all´ingresso della sala studio







Restano ancora chiusi per lavori di adeguamento alle misure di prevenzione i siti della rete culturale Thàmus: Palazzo di Città, le Stanze e le Cantine del Duca a Palazzo Ducale, la Fontana di Rosello, Monte d’Accoddi, la domus de janas di Montalè a Li Punti. La riapertura sarà comunicata sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari. Commenti SASSARI - L'Archivio storico comunale di Sassari riaprirà al pubblico lunedì 18 maggio. La sala sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.Per contenere il contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro, la sala di studio sarà accessibile previa prenotazione via e-mail o telefonica e sarà regolamentata dall'osservanza di tutte le disposizioni sulla organizzazione della sala studio, presenti nel documento scaricabile dal sito internet dell'Archivio e consultabile all'ingresso della sala studio. In base alla vigente normativa, saranno ammessi in sala studio solo gli utenti con Dispositivi di protezione individuale propri (guanti e mascherine).Restano ancora chiusi per lavori di adeguamento alle misure di prevenzione i siti della rete culturale Thàmus: Palazzo di Città, le Stanze e le Cantine del Duca a Palazzo Ducale, la Fontana di Rosello, Monte d’Accoddi, la domus de janas di Montalè a Li Punti. La riapertura sarà comunicata sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari.