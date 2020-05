Red 13:10 Uniss riattiva il servizio di prestito bibliotecario Per garantire il rispetto delle norme igieniche e di distanziamento personale, per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, sarà possibile usufruire del servizio solo su prenotazione tramite catalogo e su appuntamento







Per prenotare i libri e le risorse documentali, si potrà accedere alla pagina Unissearch del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Al termine della procedura, ci si recherà in biblioteca nel giorno e nell’ora indicata. Le otto biblioteche del sistema bibliotecario riceveranno il pubblico il lunedì ed il giovedì, con l'eccezione della Biblioteca di Scienze sociali “A.Pigliaru”, in Viale Mancini, che riceverà anche il mercoledì mattina.



Per tutelare utenti e lavoratori, l'accesso alle strutture dovrà avvenire secondo regole molto precise consultabili sulla pagina internet dedicata. Tutti gli altri servizi continueranno ad essere erogati a distanza. Una volta restituiti, i volumi dovranno essere sanificati e potranno essere reimmessi in circolazione dopo settantadue ore. Ciò potrebbe rallentare il normale ritmo delle operazioni, ma per aumentare il flusso dei prestiti, la durata ordinaria del prestito è stata rimodulata da trenta a quindici giorni. Per chiarimenti o richieste di informazioni, restano attivi recapiti telefonici ed indirizzi e-mail delle singole biblioteche disponibili sul sito dell'Uniss.