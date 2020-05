Red 20:25 Bagnanti in difficoltà in salvo a Tharros I militari della Capitaneria di porto di Oristano in servizio a bordo della motovedetta Cp893, a seguito di una segnalazione telefonica, hanno tratto in salvo due bagnanti che si trovavano in difficoltà nelle acque prospicienti le rovine di Tharros



ORISTANO – Oggi (domenica), i militari della Capitaneria di porto di Oristano in servizio a bordo della motovedetta Cp893, a seguito di una segnalazione telefonica, hanno tratto in salvo due bagnanti che si trovavano in difficoltà nelle acque prospicienti le rovine di Tharros. Infatti, due donne, durante un’escursione sportiva su tavole da Sup nel tratto di mare denominato “Mar Morto”, nel Golfo di Oristano, si sono trovate in difficoltà a causa del forte vento di maestrale, che rendeva difficoltoso il rientro verso la battigia e che le spingeva al largo. Le due malcapitate, una volta tratte in salvo dalla motovedetta, sono state sbarcate nel vicino porticciolo turistico di Torregrande. A quel punto, entrambe dichiaravano di godere di buona salute e di non necessitare di alcuna assistenza medica. Fortunatamente, solo un forte spavento.