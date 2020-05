Red 21:16 Incendio ad Ottana: 3ettari in fumo Oggi, sette roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Ottana, in località Ena e Olzai



OTTANA – Oggi (domenica), sette roghi hanno ferito la Sardegna. Di questi, uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Ottana, in località Ena e Olzai.



Pronto l'intervento sul posto dell'elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dagli uomini della Stazione di Bolotana, coadiuvati da una pattuglia proveniente da Orani e da una squadra di Vigili del fuoco di Nuoro.



L’incendio ha percorso una superficie di circa 3ettari e ha bruciato macchia evoluta e qualche sughera. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.40.