«Aeroporti, al Nord Sardegna condizioni sfavorevoli»

ALGHERO - «Dopo un lungo pressing, il ministero dei Trasporti ha autorizzato la riapertura di un secondo aeroporto nell'isola, individuando quello di Olbia come il più baricentrico rispetto all'asse tra Sassari e Nuoro. Si tratta di una scelta temporanea per venire incontro alle esigenze di chi deve spostarsi in Continente per esclusivi motivi di lavoro o necessità e per farlo doveva per forza raggiungere Cagliari: ora si sta lavorando affinché nelle prossime due settimane si arrivi anche alla riapertura dell'aeroporto di Alghero». Così il deputato Dem sassarese, Gavino Manca, sulla polemica per la sola riapertura dello scalo Costa Smeralda ai voli in continuità, ma con prescrizioni più stringenti rispetto a quello di Cagliari-Elmas. «Ringraziamo il ministero per aver autorizzato questa soluzione ma troviamo invece incredibile che, nonostante in Gallura ci sia un indice RT non calcolabile, il presidente della Regione abbia imposto all'aeroporto di Olbia protocolli di sicurezza più stringenti rispetto a quelli adottati a Elmas: se i cittadini del Sassarese e della Gallura sono così "pericolosi" perché li si fa partire tranquillamente da Elmas senza ulteriori controlli? Trovo infine inaccettabile l'ennesimo scaricabarile attivato dalla maggioranza che governa la Regione per "giustificare" la scelta di Olbia: lo abbiamo visto fare troppe volte in questo periodo e i cittadini sono stanchi di questo modo di fare politica».