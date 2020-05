Red 15:05 «Subito la riapertura dell’aeroporto» L’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois chiede ai ministri competenti di rivedere la loro decisione ed ascoltare le richieste che provengono dai sindaci del territorio, dalle associazioni imprenditoriali, operatori turistici e sindacati







Nella foto: l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois Commenti ALGHERO - Il dado è tratto. In pratica, mentre a Olbia i politici del territorio e la società di gestione hanno formalmente interessato il ministero dei Trasporti spiengendo per una anticipazione dell'operatività dello scalo Costa Smeralda (come accaduto in molte regioni per la riapertura di numerosi aeroporti), ad Alghero nessun rappresentante del territorio avrebbe avanzato alcuna richiesta. Lo ha riferito a chiare lettere la deputata Paola Deiana [ LEGGI ]. Da qui le polemiche che oggi interessano tutti i livelli.«Il nord ovest non può restare isolato. Chiediamo l’apertura immediata dell’aeroporto di Alghero e pari condizioni per tutto il territorio regionale senza esclusione o distinzione alcuna fra gli scali isolani». L’amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois chiede ai ministri competenti di rivedere la loro decisione ed ascoltare le richieste che provengono dai sindaci del territorio, dalle associazioni imprenditoriali, operatori turistici e sindacati.«Non è accettabile un provvedimento che può segnare il destino dello scalo di Alghero rispetto all'aeroporto internazionale “Costa Smeralda” di Olbia – prosegue Fois - per il quale è prevista la riapertura, anche se solo per i voli privati, o rispetto l’aeroporto di Elmas che continua a garantire i collegamenti con il continente. Sono tantissime le aree della Sardegna che guardano all'aeroporto “Riviera del Corallo” come principale porta di transito sia per i residenti, che per i flussi turistici».«Le decisioni assunte dal Governo e dal ministro dei Trasporti suscitano preoccupazione. Una decisione assunta senza nessun coinvolgimento dei rappresentanti del territorio e senza tenere in considerazione le specificità di questa parte dell’Isola. Un'esclusione inspiegabile, che discrimina fortemente i territori e le popolazioni residenti dei Comuni del nord ovest», conclude l'amministratore straordinario della Provincia.Nella foto: l'amministratore straordinario della Provincia di Sassari Pietrino Fois