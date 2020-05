Cor 15:49 «Mutui, Alghero immobile sveglia dal governo» «Ancora una volta, dunque, e per fortuna, il governo fornisce un aiuto fondamentale per provare a risvegliare l’amministrazione algherese dal suo cronico immobilismo» il commento laconico e attualissimo dei consiglieri comunali di Alghero







Nella foto: il presidente Anci Decaro col premier Conte Commenti ALGHERO - «Grazie alla misura concordata tra l’ABI e il Governo, le banche potranno procedere alla sospensione della quota capitale delle rate in scadenza nel 2020 dei mutui erogati in favore degli enti locali, seguendo la direzione di quanto già avvenuto con i c.d. “mutui Mef” (dl Cura Italia) e con l'operazione di rinegoziazione dei mutui approvata da Cdp. L’iniziativa che ha visto l’impegno attivo dell’ANCI e del suo presidente Decaro permetterà ai comuni di ridurre gli oneri derivanti dal rimborso dei prestiti e garantirà loro maggiori risorse per fronteggiare la fase 2 conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Anche il Comune di Alghero ha potuto accedere a questa misura, che gli consentirà di spostare oneri per 1.7 milioni di euro sul futuro, rendendo fruibili oggi queste risorse. Ancora una volta, dunque, e per fortuna, il governo fornisce un aiuto fondamentale per provare a risvegliare l’amministrazione algherese dal suo cronico immobilismo. Concorrere a definire le modalità con le quali spendere le risorse per alleviare famiglie e imprese sarà, naturalmente, anche nostra cura. Continueremo ad ascoltare i cittadini e i comparti produttivi e a non far mancare, nella distinzione dei ruoli, la nostra proposta». Lo scrivono i consiglieri comunali algheresi Mario Bruno, Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo.Nella foto: il presidenteDecaro col premier Conte