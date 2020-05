Red 20:01 Aeroporto Alghero: mozione nel Consiglio di Sassari Il documento è stato presentata dai consiglieri comunali di di Futuro comune Mariano Brianda e Marco Dettori, alla luce della decisione di riaprire l´aeroporto di Olbia e non il Riviera del corallo







«Alle note e risalenti difficoltà dell’aeroporto di Alghero – spiegano i due consiglieri - si sono aggiunte quelle derivate dalla sua chiusura per tutto un lungo periodo al fine di fare fronte alla epidemia da CoronaVirus, difficoltà che hanno reso la situazione di quello scalo drammatica con riflessi altrettanto drammatici su tutto il territorio della città di Sassari e dell’area del nord ovest Sardegna». Brianda e Dettori ricordano come sia «da tutti riconosciuta l’importanza strategica di quell’aeroporto, vero moltiplicatore dell’economia in questa parte della Sardegna».



Commenti ALGHERO - «Si chiede al signor sindaco e ai signori assessori di competenza di assumere ogni iniziativa utile a consentire la riapertura dell'aeroporto di Alghero nelle migliori condizioni di vantaggio per Sassari il territorio del nordovest della Sardegna e a riferirne dettagliatamente in Consiglio comunale». Questa la mozione presentata dai consiglieri comunali di Sassari di Futuro comune Mariano Brianda e Marco Dettori, alla luce della decisione di riaprire l'aeroporto di Olbia e non quello di Alghero.«Alle note e risalenti difficoltà dell'aeroporto di Alghero – spiegano i due consiglieri - si sono aggiunte quelle derivate dalla sua chiusura per tutto un lungo periodo al fine di fare fronte alla epidemia da CoronaVirus, difficoltà che hanno reso la situazione di quello scalo drammatica con riflessi altrettanto drammatici su tutto il territorio della città di Sassari e dell'area del nord ovest Sardegna». Brianda e Dettori ricordano come sia «da tutti riconosciuta l'importanza strategica di quell'aeroporto, vero moltiplicatore dell'economia in questa parte della Sardegna».Questo perchè, «senza la piena funzionalità di quello scalo, non solamente sarebbe interrotta l'economia derivata dal turismo per una zona a forte vocazione turistica, ma sarebbero compromessi allo stesso tempo tutti i collegamenti con il resto della nazione e dell'Europa e in particolar modo quelli ordinariamente utilizzati da coloro che devono allontanarsi dalla Sardegna per ragioni di studio o di salute». Per questo, ai due esponenti di Futuro Comune appare «necessario vigilare ai massimi livelli sulle modalità di riapertura dello scalo in questione al fine di assicurare le migliori condizioni di vantaggio e di rilancio dello scalo algherese».