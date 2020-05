Cor 16:32 Volotea riattiva anche l´Alghero-Napoli Inizialmente cancellato dal network estivo 2020, la compagnia aerea low-cost ha riattivato il collegamento diretto con la Campania dall´aeroporto di Alghero. Voli dal 4 luglio al 26 settembre



summer su Napoli. Voli operativi dal 4 luglio al 26 settembre. Il collegamento - conferma Volotea in una nota - rientra in un progetto più ampio, che vede la compagnia impegnata nell’ampliare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali in Italia, Francia,

Spagna e Grecia, 15 delle quali esclusive. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere. Commenti ALGHERO - Non solo la novità assoluta su Torino , Volotea, a sorpresa dopo la cancellazione dello scorso febbraio, riattiva la trattasu Napoli. Voli operativi dal 4 luglio al 26 settembre. Il collegamento - conferma Volotea in una nota - rientra in un progetto più ampio, che vede la compagnia impegnata nell’ampliare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali in Italia, Francia,Spagna e Grecia, 15 delle quali esclusive. In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.