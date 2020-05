«Ecco come ho riaperto i mercati»

21/5/2020 Riaperture: chiarimenti a Porto Torres In relazione alle numerose richieste di informazioni arrivate per l’apertura dei locali che effettuano mescita o attività di ristorazione, l’Amministrazione comunale chiarisce che, in base all’attuale normativa è consentita l’apertura delle attività in possesso di una licenza per la somministrazione di cibo e bevande