Red 20:16 Olbia: arrestato 48enne A suo carico, erano pendenti molteplici condanne comminategli per reati sugli stupefacenti e contro il patrimonio, il cui cumulo ne ha determinato l’arresto e conseguente accompagnamento nel carcere di Bancali



OLBIA- Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Olbia hanno eseguito un mandato di cattura, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 48enne destinatario di un ordine di carcerazione, condannato in via definitiva a diversi anni di carcere. A suo carico, erano pendenti molteplici condanne comminategli per reati sugli stupefacenti e contro il patrimonio, il cui cumulo ne ha determinato l’arresto.



Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria lo ha localizzato in una casa nel centro storico. Al termine delle ricerche, l’uomo, originario del Cagliaritano, ma da diversi anni residente ad Olbia, è stato tratto in arresto ed accompagnato nel carcere di Bancali.