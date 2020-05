Red 21:21 Aereo da Dusseldorf arriva ad Olbia: trova chiuso L´incredibile situazione è accaduta questa mattina ad un Airbus A320-200 della Eurowings. Decollato alle 6.20 dalla Germania, è arrivato sui cieli del Costa Smeralda due ore dopo. Lo scalo gallurese sarà non operativo per i voli commerciali internazionali per un altro mese



OLBIA - L'aeroporto di Olbia sarà chiuso ai voli commerciali in continuità territoriale fino a mercoledì 3 giugno, per quelli nazionali fino a lunedì 15 e per gli internazionali fino a giovedì 25. Ma la decisione, presa dal Ministero dei Trasporti e recepito dalla Regione autonoma della Sardegna per l'emergenza Covid-19, deve essere passata inosservata a qualcuno.



E' il caso di un Airbus A320-200 della Eurowings, partito questa mattina da Dusseldorf alle 6.20 con pochi passeggeri a bordo e giunto sui cieli della Gallura un paio d'ore fa. Ma, una volta arrivato in zona, non ha potuto ovviamente atterrare, cambiando rotta.



Dalla Geasar, la società di gestione dello scalo olbiese, fanno sapere che sono state fatte tutte le comunicazioni previste in caso di inattività dello scalo, in particolare il cosiddetto "Notam Notice to airmen", ossia l'avviso utilizzato dai piloti per le informazioni su un determinato aeroporto.