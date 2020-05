Red 20:13 Incendi a Talana e Maracalagonis Sei gli incendi che oggi hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne in località Genna Mundugia e Piscina Nuscedda



CAGLIARI - Sei gli incendi che oggi (domenica) hanno ferito la Sardegna. Di questi, due hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Talana e di Maracalagonis.



Il primo, in località Genna Mundugia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Lanusei. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione di Tortolì.



Il secondo rogo, in località Piscina Nuscedda, dove è intervenuto un elicottero dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dalla Stazione di Sinnai.