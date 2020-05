video Cor 13:10 Multipiano, escrementi e degrado: immagini Alle numerose denunce pubbliche sono seguite soltanto promesse: escrementi sulle scalinate d´ingresso questa mattina. Situazione al limite, evidenti problemi d´igiene nel parcheggio al centro di Alghero. Immagini raccapriccianti



Multipiano nel centro di Alghero. Eppure sono ormai trascorsi 6 mesi dalle promesse con cui l'Amministrazione comunale aveva sedato la forte presa di posizione degli stessi consiglieri di maggioranza per le indecorose condizioni della Piazza e del parcheggio [ Commenti ALGHERO - Impossibile accedere alle scalinate d'ingresso alnel centro di Alghero. Eppure sono ormai trascorsi 6 mesi dalle promesse con cui l'Amministrazione comunale aveva sedato la forte presa di posizione degli stessi consiglieri di maggioranza per le indecorose condizioni della Piazza e del parcheggio [ LEGGI ]. Ecco in che condizioni si trovano gli ingressi di Piazza dei Mercati alle 11.30 di lunedì 25 maggio. Difficile trovare ancora giustificazioni per tanto degrado e menefreghismo. Un'inciviltà dilagante a cui nessuno pone rimedio nonostante gli evidenti danni d'immagine che a catena travolgono tutti: città, amministratori e chi in quella piazza ci ha investito. Guarda e condividi il video su Alguer.tv