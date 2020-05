video Cor 15:58 Droga, maxi-sequestro a Bosa: immagini Ritrovati nell´abitazione di un 39enne 10 chili di marijuana in boccioli ed infiorescenze, 700 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina, materiale per il taglio della sostanza stupefacente e per il confezionamento, diversi bilancini di precisione e 6.000 euro in contanti







Dopo le attività di verifica e perquisizione che hanno consentito di rinvenire oltre 10 chili di marijuana in boccioli ed infiorescenze, 700 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina, materiale per il taglio della sostanza stupefacente e per il confezionamento, diversi bilancini di precisione e 6.000 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 39enne di Bosa, incensurato.



I militari della Stazione Carabinieri di Silanus (Nu), nel corso di un servizio di prevenzione e perlustrazione del territorio, con compito particolare di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati inviati a Bosa dalla locale centrale operativa, dove era stato segnalato, in una strada del centro cittadino, un incessante ed inconsueto via vai di giovani. I militari, dopo aver effettuato un appostamento, hanno avuto modo di appurare la segnalazione ricevuta ed a quel punto procedere con un controllo presso l'abitazione in questione.