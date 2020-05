Red 21:07 Olbia dice addio ai guanti «Meno igienici, se non cambiati di frequente. Molto meglio lavarsi o igienizzarsi spesso le mani», dichiara il sindaco Settimo Nizzi, che annuncia di aver anticipato «di qualche giorno le aperture domenicali e festive delle attività: da oggi potranno osservare il loro normale orario e restare aperte già da domenica 30 maggio, così come il 2 giugno»







«Sempre da oggi – prosegue Nizzi - il Fausto Noce resterà aperto dalle 7 alle 21 e torna accessibile l’area dedicata ai cani. Resta l’obbligo della mascherina, poiché difficilmente, al parco, si riesce a rispettare la distanza interpersonale imposta dalla normativa. Gli agenti dell’Ages, in collaborazione con le forze dell’ordine, continueranno a vigilare sul rispetto delle regole. Andare verso una progressiva “normalità” non deve farci abbassare la guardia ma, anzi, per evitare passi indietro rispetto ai contagi e alle aperture, è di fondamentale importanza continuare ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni».



«Altra novità riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: resta l’obbligo della mascherina nei locali chiusi come negozi ed uffici, mentre non è più obbligatorio indossare i guanti, meno igienici, se non cambiati di frequente. Molto meglio lavarsi o igienizzarsi spesso le mani» conclude il primo cittadino gallurese.



Nella foto: il sindaco Settimo Nizzi Commenti OLBIA - «Continua il trend positivo nella nostra città, da diverse settimane non ci sono più persone positive al virus. Adesso è fondamentale fronteggiare la crisi economico-finanziaria e sostenere i nostri concittadini nella ripresa». Ad affermarlo è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, che annuncia: «Abbiamo deciso di anticipare di qualche giorno le aperture domenicali e festive delle attività: da oggi potranno osservare il loro normale orario e restare aperte già da domenica 30 maggio, così come il 2 giugno».«Sempre da oggi – prosegue Nizzi - il Fausto Noce resterà aperto dalle 7 alle 21 e torna accessibile l’area dedicata ai cani. Resta l’obbligo della mascherina, poiché difficilmente, al parco, si riesce a rispettare la distanza interpersonale imposta dalla normativa. Gli agenti dell’Ages, in collaborazione con le forze dell’ordine, continueranno a vigilare sul rispetto delle regole. Andare verso una progressiva “normalità” non deve farci abbassare la guardia ma, anzi, per evitare passi indietro rispetto ai contagi e alle aperture, è di fondamentale importanza continuare ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni».«Altra novità riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: resta l’obbligo della mascherina nei locali chiusi come negozi ed uffici, mentre non è più obbligatorio indossare i guanti, meno igienici, se non cambiati di frequente. Molto meglio lavarsi o igienizzarsi spesso le mani» conclude il primo cittadino gallurese.Nella foto: il sindaco Settimo Nizzi