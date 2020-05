Red 10:17 Cultura: Nemapress ricorda Ungaretti L’Associazione internazionale dei critici letterari e la Nemapress edizioni di Alghero celebrano il 50esimo anniversario della anni morte di Giuseppe Ungaretti







Lo scrittore Arjan Kallço, studioso dell’Università di Karce (Albania), relaziona sull'importanza della poesia ungarettiana tra gli scrittori albanesi e nella sua stessa formazione; Francisco Morales Lomas dell’Università di Malaga (Spagna), concentra la propria attenzione sul poemetto “Il dolore”, «così importante anche ai nostri giorni»; la poeta e critico letterario romana Anna Manna, presidente del premio “Europa e cultura”, affronta il legame poetico e sentimentale di Ungaretti 80enne con la poeta Bruna Bianchi; il poeta e scrittore Antonio Maria Masia, presidente dell’associazione culturale “Il Gremio dei sardi” di Roma, partendo da un'esperienza personale poetica ed umana, rielabora la poesia di Ungaretti tra dolore personale e dolore universale; il critico e poeta Antonio Mendoza, rappresentante del Venezuela per l’Associazione internazionale dei critici letterari, parla dell’ungarettismo nell’America Latina anche attraverso il poeta venezuelano Monterroso; Valentina Piredda-Sardinia, già docente all’Università di Salisburgo, da Nuoro, analizza il rapporto “coloristico” della poesia di Ungaretti con i grandi pittori informali Fautrier-Pollock-JanVermeer; il critico Tudorel Radu, scrittore di Piatra Neamt (Romania), parla dell’alchimia dei versi ungarettiani anche in traduzione romena.



Ed ancora, il poeta Bruno Rombi, scrittore critico e traduttore sardo, ma residente a Genova, scomparso il 27 aprile, legge con strumenti di critica strutturale la poesia “La Madre”; la scrittrice Carla Rugger, poeta di Padova, ricorda la poesia della memoria attraverso la lirica “I fiumi”; la poeta Anna Santoliquido, traduttrice e critico letterario di Bari, presidente del movimento internazionale “Donne e poesia”, ha ricordato l’importanza dei Ungaretti nella formazione dei giovani poeti; il critico letterario Andrè Ughetto, traduttore e redattore capo della rivista “Phoenix” di Marsiglia, parla della fortuna dell’opera ungarettiana in Francia; infine, il poeta Carlos Vitale, traduttore argentino, pubblica alcune tra le liriche più famose di Ungaretti con la sua traduzione in spagnolo. Del volume Ungarettiana, la Nemapress, con la regia di Ivan Perella, ha curato anche un video di presentazione con gli interventi di De Giovanni, Bruni, Dormiente, Manna, Mendoza, Masia, Morales Escudero, Morales Lomas e Contijoch. Il video è pubblicato sul sito internet e sulle pagine social Facebook ed Instagram, della Nemapress e nella Rubrica “video-interviste” del Portaleletterario. Commenti ALGHERO - In occasione del cinquantenario dalla morte di Giuseppe Ungaretti, l'Associazione internazionale dei critici letterari ha pubblicato nella “Collana Saggi” della Nemapress edizioni di Alghero il volume “Ungarettiana” (200pagine, 20euro), cui hanno collaborato diciannove soci dell'Aicl provenienti dall'Albania, Argentina, Francia, Spagna, Romania, Venezuela e dalle città italiane di Genova, Padova, Roma, Taranto, Pozzallo, Nuoro e Bari. 