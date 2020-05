Red 17:15

Covid-19: salgono a 130 le vittime nell´Isola

I decessi aumentano in seguito alle verifiche che hanno portato all´inserimento di un decesso avvenuto ad aprile e non conteggiato precedentemente. Nessun caso di positività registrato nelle ultime settantadue ore. E´ il dato aggiornato ad oggi in Sardegna dove, in totale, sono stati eseguiti 51.968 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto quarantatre, di cui due in terapia intensiva

CAGLIARI – Nessun caso di positività da Covid-19 si è registrato in Sardegna negli ultimi tre giorni. I casi accertati ad oggi (martedì) in Sardegna dall'inizio dell'emergenza sono 1.354. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento.



In totale, nell’Isola sono stati eseguiti 51.968 (+ 895 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto quarantatre (- nove), di cui due in terapia intensiva (- uno), mentre 181 sono le persone in isolamento domiciliare (+ due). Il dato progressivo dei casi positivi comprende 935 pazienti guariti (+ cinque), più altri sessantacinque guariti clinicamente (+ uno).



I decessi salgono a 130 (+ uno), in seguito alle verifiche che hanno portato all'inserimento di un decesso avvenuto ad aprile e non conteggiato precedentemente. Sul territorio, dei casi positivi complessivamente accertati, 249 sono stati registrati nella Città metropolitana di Cagliari, novantasette nel Sud Sardegna, cinquantanove nell'Oristanese, settantanove nel Nuorese ed 870 nel Sassarese.