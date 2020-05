Red 23:04 Contributi affitto: domande anche da inquilini morosi Lo ha stabilito la Giunta comunale di Porto Torres con un´apposita delibera. L´avviso e la modulistica possono essere visualizzati sul sito internet istituzionale dell´Ente







PORTO TORRES - La Giunta comunale di Porto Torres ha stabilito che i fondi regionali disponibili per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dei cittadini in difficoltà saranno resi accessibili anche agli inquilini morosi. Nel sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Avvisi e scadenze", sono state integrate le informazioni ed è stata inserita l'autocertificazione che i cittadini dovranno presentare, unitamente all'istanza, entro domenica 7 giugno.«Abbiamo fatto leva su una prerogativa che la legge assegna al Comune. La difficile situazione economica patita da molti cittadini, dovuta anche al Covid-19, ci ha convinti ad assumere questa decisione. L'Ente – sottolinea l'assessore comunale all'Edilizia privata Alessandro Derudas – potrà erogare il contributo direttamente al locatore nel caso di accertata morosità dell'inquilino, per sanare eventuali situazioni di insolvenza e destinare i fondi pubblici all'effettivo sostegno della locazione di immobili ad uso abitativo».Potranno così presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione anche i cittadini che, alla data di presentazione dell'istanza, non siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione relativamente ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2020. Al momento della compilazione della domanda, dovrà essere allegato il modello di Autocertificazione di morosità per le mensilità in oggetto: la compilazione sarà a cura del proprietario ed il modulo dovrà essere sottoscritto per accettazione dal locatario.