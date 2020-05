Red 14:34 Pulizia spiagge: ancora lavori ad Alghero Operazioni di pulizia degli arenili, segnalazione e delimitazione delle aree interessate. Il lavoro con i mezzi “puliscispiaggia” continua con diversi passaggi, mentre si prosegue negli altri tratti di arenile con l’asporto della posidonia







Intanto, il Settore Terzo Sviluppo sostenibile ha pubblicato l’ordinanza che dispone il temporaneo divieto di accesso nelle aree interessate dalle operazioni di movimentazione della posidonia sedimentata, aree che verranno opportunamente delimitate e segnalate. I lavori di messa in sicurezza dell'arenile, a cura degli operatori del Settore Ambiente, sono iniziati il 14 aprile con le pulizie manuali dai rifiuti antropici, a cui sono seguiti gli interventi meccanici. Commenti ALGHERO - Proseguono i lavori di pulizia delle spiagge ad Alghero, «che consentono già di offrire una prima e buona condizione che permette di avere le spiagge, già allo stato attuale, pulite e fruibili», annunciano dagli uffici comunali. Il lavoro con i mezzi “puliscispiaggia” continua con diversi passaggi, mentre si prosegue negli altri tratti di arenile con l’asporto della posidonia.«Nonostante le problematiche connesse all’emergenza Covid-19 ed i nuovi spiaggiamenti verificatisi con le ultime mareggiate, l’Assessorato comunale all’Ambiente conta di presentare le spiagge algheresi in ordine per la stagione. Diverse le novità di quest’anno, a cominciare dal cambiamento voluto dall’Amministrazione con il nuovo sito di accumulo di San Marco e con l’esonero dai costi per il trattamento della posidonia e conseguente recupero della sabbia da parte dei concessionari balneari» si legge nella nota del comune algherese.Intanto, il Settore Terzo Sviluppo sostenibile ha pubblicato l’ordinanza che dispone il temporaneo divieto di accesso nelle aree interessate dalle operazioni di movimentazione della posidonia sedimentata, aree che verranno opportunamente delimitate e segnalate. I lavori di messa in sicurezza dell'arenile, a cura degli operatori del Settore Ambiente, sono iniziati il 14 aprile con le pulizie manuali dai rifiuti antropici, a cui sono seguiti gli interventi meccanici.