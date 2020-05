Cor 15:41 «Il grande affare di Porto Conte» Denuncia pubblica di Ferrara e Porcu (M5s): terreni pubblici a Porto Conte (Alghero) dove poter realizzare anche 14 ville pronti all´alienazione a prezzi ultra vantaggiosi. I consiglieri mettono in guardia: grana per l'Amministrazione Conoci



Puc approvato, viste le prescrizioni del Ppr, la capacità edificatoria è temporaneamente “congelata”. Ma una volta approvato il Puc o se verrà modificato il Ppr, quei terreni avranno un valore oltre a venti volte maggiore rispetto ai cinquecentomila euro previsti nel Piano di valorizzazione comunale recentemente approvato. Ovviamente scriviamo questo articolo per cercare di porre rimedio ad un’evidente svista e non certo per invogliare una possibile depredazione del bene pubblico, soprattutto in un momento difficile come questo dove l’amministrazione comunale deve trovare quante più risorse possibili. Vogliamo pertanto evitare che quei terreni vengano messi realmente in vendita a un prezzo ridicolo rispetto alle loro future potenzialità». E' la denuncia pubblica di Roberto Ferrara e Graziano Porcu, portavoce del Movimento 5 Stelle di Alghero. Commenti ALGHERO - «Il Comune di Alghero, nel Piano di valorizzazione ed alienazione allegato al bilancio di previsione 2020, ha dato un prezzo ultra vantaggioso - per chi acquista - a terreni “potenzialmente” edificabili nella splendida cornice di Porto Conte. Il fortunato impresario che riuscirà a portare a termine l’acquisto, potrà realizzare quattordici o più ville in uno dei posti più suggestivi e incantevoli della nostra costa. Il valore di quei terreni al momento non è opportunisticamente stimabile e vendere a queste condizioni sarebbe una follia, oltre a generare un grave danno al patrimonio comunale. In quanto, in assenza di unapprovato, viste le prescrizioni del, la capacità edificatoria è temporaneamente “congelata”. Ma una volta approvato ilo se verrà modificato il, quei terreni avranno un valore oltre a venti volte maggiore rispetto ai cinquecentomila euro previsti nel Piano di valorizzazione comunale recentemente approvato. Ovviamente scriviamo questo articolo per cercare di porre rimedio ad un’evidente svista e non certo per invogliare una possibile depredazione del bene pubblico, soprattutto in un momento difficile come questo dove l’amministrazione comunale deve trovare quante più risorse possibili. Vogliamo pertanto evitare che quei terreni vengano messi realmente in vendita a un prezzo ridicolo rispetto alle loro future potenzialità». E' la denuncia pubblica di Roberto Ferrara e Graziano Porcu, portavoce del Movimento 5 Stelle di Alghero.