Cane in balia della corrente: è in salvo

PORTO TORRES – Oggi (venerdì), due persone hanno hanno individuato un cane nelle acque antistanti la spiaggia di Marinella, a Porto Torres, in balia della corrente e hanno chiamato i soccorsi. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco del locale Distaccamento, che hanno recuperato ed accudito l'animale disorientato e spaventato. Rifocillato, è stato quindi consegnato alle Autorità giudiziarie. Guarda e condividi il video su Alguer.tv