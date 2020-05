Cor 20:00 Scoppiano gli ecobox sul lungomare Anziché i fiori previsti dalla vigente normativa comunale, capita sempre più spesso che la parte superiore degli ecobox in legno risulti "impreziosita" di rifiuti. Ecco la foto scattata intorno alle ore 18 sul lungomare di Alghero



ecobox utilizzati in maniera impropria, non a norma e soprattutto malmessi e deteriorati, ecco la foto scattata intorno alle ore 18 odierne sul lungomare. Anziché i fiori previsti dalla vigente normativa comunale, capita sempre più spesso che la parte superiore risulti "impreziosita" di rifiuti: in questo caso si tratta di abbondanti quantità di carta e cartone. Con un simile utilizzo, diventa davvero difficile capirne l'utilità: che la responsabilità ricada in capo ai titolari delle strutture o alla ditta incaricata alla gestione della nettezza urbana poco importa, sarebbe il caso che vi fossero maggiori controlli. ALGHERO - Passano soltanto pochi giorni che le denunce di scarso decoro si moltiplicano ad Alghero[ LEGGI ]. Oltre ai numerosiutilizzati in maniera impropria, non a norma e soprattutto malmessi e deteriorati, ecco la foto scattata intorno alle ore 18 odierne sul lungomare. Anziché i fiori previsti dalla vigente normativa comunale, capita sempre più spesso che la parte superiore risulti "impreziosita" di rifiuti: in questo caso si tratta di abbondanti quantità di carta e cartone. Con un simile utilizzo, diventa davvero difficile capirne l'utilità: che la responsabilità ricada in capo ai titolari delle strutture o alla ditta incaricata alla gestione della nettezza urbana poco importa, sarebbe il caso che vi fossero maggiori controlli.