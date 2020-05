Cor 12:55 Degrado: ecobox orribili in piazza Capita sempre più spesso di imbattersi ad Alghero in strutture non a norma, malconce e letteralmente imbottite di rifiuti. Ecco la foto scattata alle ore 12 nella centralissima Piazza Sulis



ecobox non a norma e soprattutto malmessi, deteriorati e perfino imbottiti di rifiuti di ogni genere. Con l'arrivo dell'estate il pericolo di ricreare vere e proprio micro-discariche negli angoli più caratteristici della città diventa così, sempre più stringente. Ecco l'immagine inviata alla redazione di Alguer.it: si tratta del lato prospiciente all'Istituto Alberghiero di Piazza Sulis, foto scattata alle ore 12 odierne (lunedì). Che la responsabilità sia in capo ai titolari delle strutture o alla ditta incaricata alla gestione della nettezza urbana poco importa, sarebbe il caso che vi fossero maggiori controlli: la terribile situazione economica in cui versa il territorio ed il tracollo del settore turistico, obbligheranno le città ad una spietata concorrenza interna. Sarebbe il caso di non farsi trovare totalmente impreparati. Commenti ALGHERO - Ad Alghero vige l´obbligo di schermare i bidoni dei rifiuti posizionati sulle pubbliche strade. Legno e fiori, ma ormai sempre più spesso ci si imbatte innon a norma e soprattutto malmessi, deteriorati e perfino imbottiti di rifiuti di ogni genere. Con l'arrivo dell'estate il pericolo di ricreare vere e proprio micro-discariche negli angoli più caratteristici della città diventa così, sempre più stringente. Ecco l'immagine inviata alla redazione di: si tratta del lato prospiciente all'Istituto Alberghiero di Piazza Sulis, foto scattata alle ore 12 odierne (lunedì). Che la responsabilità sia in capo ai titolari delle strutture o alla ditta incaricata alla gestione della nettezza urbana poco importa, sarebbe il caso che vi fossero maggiori controlli: la terribile situazione economica in cui versa il territorio ed il tracollo del settore turistico, obbligheranno le città ad una spietata concorrenza interna. Sarebbe il caso di non farsi trovare totalmente impreparati.