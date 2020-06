Cor 10:30 Lido, l´ecoisola sotto attacco Ritardi evidenti sul fonte delle manutenzioni nella città di Alghero. Ecco le condizioni esterne dell´ecoisola della differenziata nel quartiere turistico del Lido. Situazioni di degrado denunciate in molti quartieri



ALGHERO - 1 giugno 2020, qualcosa non va in Riviera del corallo sul fronte del decoro. Ai cronici ritardi nell'ottimale gestione dei litorali e della nettezza urbana, si aggiungono gravi problemi sul fronte delle manutenzioni. Tanto che si susseguono denunce di degrado in molti quartieri urbani, dal centro alle periferie. Ecco le condizioni esterne dell'isola ecologica della differenziata nel quartiere turistico del Lido. Da settimane, senza che nessuno intervenga, è sotto "attacco" degli infestanti, esattamente come avviene per molti marciapiedi. Una brutta immagine, proprio adesso che la città vive uno dei momenti più difficili: la terribile situazione economica in cui versa il territorio ed il tracollo del settore turistico, obbligheranno le città ad una spietata concorrenza interna. Così non va.



Nella foto: le condizioni in cui versa oggi 1 giugno l'ecoisola del Lido (Alghero)