Red 13:26 Porto Torres: spazi Covid free per attività ludico-ricreative Pubblicata dall´Amministrazione comunale la manifestazione d´interesse. Da lunedì 15 giugno a domenica 30 agosto, in concessione le aree all´aperto delle scuole primarie Bellieni e Monte Angellu







«Con questa manifestazione d’interesse diamo una concreta risposta alle associazioni che organizzano da anni attività ludico-ricreative e a tutte quelle famiglie che attendevano la ripartenza dei centri estivi. Naturalmente, le attività dovranno essere svolte secondo regole ben precise, ed ecco perché abbiamo voluto dare un'etichetta “Covid free” a questo progetto, a tutela degli operatori, degli educatori e dei frequentatori dei centri», sottolinea l’assessore comunale all’Istruzione Mara Rassu. Come previsto dalle indicazioni ministeriali, i servizi igienici dovranno essere puliti dopo ogni utilizzo e sanificati con soluzioni igienizzanti almeno una volta al giorno.



All'ingresso dell’area, dovrà essere allestito un punto per la pulizia delle mani. Gli operatori dovranno essere formati sulle misure di contenimento del Covid-19 e le attività saranno svolte secondo le regole del distanziamento. Le cooperative o associazioni dovranno indicare nel progetto gli obiettivi, le modalità operative, il numero di destinatari, la durata ed i tempi, i risultati attesi, i costi per l'utenza, il curriculum degli operatori coinvolti ed il piano di spesa per la realizzazione. Sarà stilata una graduatoria in base alla quale i soggetti partecipanti potranno scegliere in quale spazio aperto organizzare le attività del centro estivo. L'avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Avvisi e scadenze”. Le istanze dovranno essere compilate ed inviate esclusivamente in forma digitale.



