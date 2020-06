Red 15:57 Centri estivi ad Alghero: avviso pubblico per i progetti I progetti comprensivi delle attività che s’intende svolgere dovranno essere elaborati dai soggetti gestori ricomprendendo la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti accolti, anche in considerazione del particolare momento di emergenza sanitaria in corso







Il Progetto di Centro estivo dovrà essere redatto prevedendo gli aspetti progettuali dell'accessibilità, tra cui gli standard per il rapporto fra i bambini o gli adolescenti accolti e lo spazio disponibile, gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e gli adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico, i principi generali di igiene e pulizia, i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori. Inoltre, il progetto deve contenere le informazioni riguardanti il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli (precedenti e successivi) previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate, il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, il rapporto bambini-operatori.



Al gestore dei Centri estivi è richiesta attenzioni speciale per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità. Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, dovrebbe essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, anche favorendo il rapporto numerico uno ad uno. I Progetti di Centro estivo devono essere inviati al Comune di Alghero via pec, all'indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.it e contenere in oggetto la dicitura "Fase 2 Covid–centri estivi e diurni-progetto organizzativo del Servizio offerto". Sono attivi, per eventuali quesiti in merito alla procedura, gli indirizzi e-mail:m.fois@comune.alghero.it e p.bellotti@comune.alghero.ss.it. L'avviso pubblico completo è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione "Servizi al cittadino–bandi avvisi e graduatorie".