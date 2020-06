Cor 13:05 Slitta anche l´Alghero-Dublino In attesa di conferme e ufficialità, pare certo anche lo slittamento del collegamento Aer Lingus con l´aeroporto di Dublino al 22 luglio. Modifiche agli slot aperti su Alghero



summer per il 2020 della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero che rispetto alle previsioni di crescita - come ampiamente prevedibile dopo lo stop Covid - risulterà ridimensionato per collegamenti attivi e frequenze. Oltre a easyJet che riattiverà soltanto 4 rotte su 7 e non prima di luglio (cancellati i voli su Ginevra, Berlino e Basilea) [ ALGHERO - In attesa di conferme e ufficialità, si ricompone a fatica il networkper il 2020 della Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto di Alghero che rispetto alle previsioni di crescita - come ampiamente prevedibile dopo lo stop- risulterà ridimensionato per collegamenti attivi e frequenze. Oltre ache riattiverà soltanto 4 rotte su 7 e non prima di luglio (cancellati i voli su Ginevra, Berlino e Basilea) [ LEGGI ], anche l'operativo Aer Lingus rischia di slittare a fine luglio. Quasi certa infatti, la mancata partenza dell'Alghero-Dublino inizialmente calendarizzata per il 24 giugno, con l'avvio del collegamento al 22 luglio.