Cor 17:40 Movida sregolata, risse ad Alghero



ALGHERO - Weekend da paura. Questo il "titolo di coda" dell'ultimo fine settimana nella Riviera del corallo, segnato da gravi fatti di violenza personale su cui indagano le forze dell'ordine. Il primo avvenuto venerdì a tarda notte nella zona di Piazza dei Mercati: ad avere la peggio, secondo le uniche indiscrezioni che trapelano, un ragazzo finito al pronto soccorso dopo essere stato massacrato di botte da alcuni coetanei. Sabato stesse scene ma diversa location. Il teatro della violenza è stato il lungomare, ma il copione lo stesso: rissa tra avventori dei locali notturni più in voga. In entrambi i casi gli inquirenti hanno avviato approfondite indagini per ricostruire l'accaduto con l'ausilio delle immagini dagli impianti di videosorveglianza.