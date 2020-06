Cor 11:20 200 ettari speciali in comodato d´uso al Parco Davide Schiffer, Amministratore Delegato di Borgosesia SPA, annuncia la firma di un accordo con l´Azienda Speciale Parco di Porto Conte per la cessione in comodato d’uso gratuito di sei mesi dell’area Parco naturale di Porto Conte, circa 200 ettari







Le proprietà di GEA Srl, controllate da Borgosesia presso Alghero sono circa due milioni di mq: una parte insistente in zone classificate G, ossia parchi urbani, e una parte in zone F1, cioè aree destinate ad insediamenti turistici. Una parte sono di proprietà esclusiva e una parte in comproprietà con la Regione Sardegna. «L’intenzione del management di Borgosesia è, nel totale rispetto delle destinazioni e del territorio, valorizzare da un lato le aree esclusive e dall’altro trovare un accordo con la Regione che porti alla divisione, oppure alla cessione, delle aree in comproprietà. In attesa di portare avanti quanto sopra, visto anche il delicato momento che attraversa il settore turistico, abbiamo pensato che la cosa migliore fosse offrire all’Ente gestore, Parco Regionale di Parco Conte e Area Marina protetta Capo Caccia – Isola Piana, la possibilità per sei mesi di utilizzare gratuitamente le aree esclusive sulle quali insiste l’attività del Parco» sottolinea Davide Schiffer.



Borgosesia SpA, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, attraverso la controllata GEA Srl è proprietaria dei terreni siti nel Comune di Alghero, e in particolare quelli insistenti sul promontorio di Punta Giglio. Borgosesia detiene in portafoglio alcune aree in esclusiva e alcune aree al 50% in comproprietà con la Regione Autonoma della Sardegna. Il Parco di Porto Conte si estende, con destinazione parco naturalistico, sul territorio del Comune di Alghero. È un'area protetta della Riviera del Corallo situata nella Sardegna nord-occidentale a nord di Alghero, luogo molto caro ai cittadini residenti del Comune di Alghero, che vi hanno accesso gratuito, e frequentato anche da migliaia di turisti ogni anno. L'area è infatti riconosciuta anche a livello internazionale e comprende una parte del Sito di Interesse Comunitario “Lago Baratz-Porto Ferro”, l'intera porzione terrestre del Sito "Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio" e la porzione terrestre della Zona di Protezione Speciale "Capo Caccia". Commenti ALGHERO - «Siamo felici di annunciare che un così importante patrimonio paesaggistico e ambientale della Sardegna sarà ancora goduto dai cittadini sardi e dal turismo, con la stagione estiva appena iniziata». Così Davide Schiffer, Amministratore Delegato di Borgosesia SPA ha voluto ringraziare pubblicamente l’Ente Parco e tutti i soggetti coinvolti dopo la firma di un accordo con l'Azienda Speciale Parco di Porto Conte per la cessione in comodato d’uso gratuito di sei mesi (fino al 31 dicembre 2020) dell’area Parco naturale di Porto Conte. L’operazione trova la piena soddisfazione di tutte le parti coinvolte. L’Ente Parco infatti, continuerà la gestione e la valorizzazione del territorio, enorme patrimonio isolano e meta turistica conosciuta in tutto il mondo.Le proprietà di GEA Srl, controllate da Borgosesia presso Alghero sono circa due milioni di mq: una parte insistente in zone classificate G, ossia parchi urbani, e una parte in zone F1, cioè aree destinate ad insediamenti turistici. Una parte sono di proprietà esclusiva e una parte in comproprietà con la Regione Sardegna. «L’intenzione del management di Borgosesia è, nel totale rispetto delle destinazioni e del territorio, valorizzare da un lato le aree esclusive e dall’altro trovare un accordo con la Regione che porti alla divisione, oppure alla cessione, delle aree in comproprietà. In attesa di portare avanti quanto sopra, visto anche il delicato momento che attraversa il settore turistico, abbiamo pensato che la cosa migliore fosse offrire all’Ente gestore, Parco Regionale di Parco Conte e Area Marina protetta Capo Caccia – Isola Piana, la possibilità per sei mesi di utilizzare gratuitamente le aree esclusive sulle quali insiste l’attività del Parco» sottolinea Davide Schiffer.Borgosesia SpA, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, attraverso la controllata GEA Srl è proprietaria dei terreni siti nel Comune di Alghero, e in particolare quelli insistenti sul promontorio di Punta Giglio. Borgosesia detiene in portafoglio alcune aree in esclusiva e alcune aree al 50% in comproprietà con la Regione Autonoma della Sardegna. Il Parco di Porto Conte si estende, con destinazione parco naturalistico, sul territorio del Comune di Alghero. È un'area protetta della Riviera del Corallo situata nella Sardegna nord-occidentale a nord di Alghero, luogo molto caro ai cittadini residenti del Comune di Alghero, che vi hanno accesso gratuito, e frequentato anche da migliaia di turisti ogni anno. L'area è infatti riconosciuta anche a livello internazionale e comprende una parte del Sito di Interesse Comunitario “Lago Baratz-Porto Ferro”, l'intera porzione terrestre del Sito "Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio" e la porzione terrestre della Zona di Protezione Speciale "Capo Caccia".