Red 11:22 A Porto Torres si cerca un assistente commissario I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, in regola con tutti i corsi previsti dalla Stcw 95, sono invitati a presentarsi nell’Ufficio di collocamento della Gente di mare della Capitaneria di porto venerdì mattina, muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità



Commenti PORTO TORRES - Su richiesta della Compagnia italiana di navigazione, società armatrice del mototraghetto “Bithia”, è indetta la chiamata ordinaria d’imbarco di un assistente commissario. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, in regola con tutti i corsi previsti dalla Stcw 95, sono invitati a presentarsi nell’Ufficio di collocamento della Gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres venerdì 12 giugno, alle 10, muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.